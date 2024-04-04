Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Bangkinang Beroperasi Fungsional Besok, Pekanbaru-Koto Kampar Cuma 1 Jam

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |20:05 WIB
Tol Bangkinang Beroperasi Fungsional Besok, Pekanbaru-Koto Kampar Cuma 1 Jam
Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar Beroperasi Fungsional. (Foto: Okezone.com/HK)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) mengoperasikan secara fungsional Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar mulai 5-16 April 2024. Panjang tol tersebut mencapai 24,7 kilometer (Km).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan, berbeda dengan operasional Tol Indrapura - Kisaran yang sudah terlebih dahulu dibuka secara fungsional, operasional l Tol Bangkinang - XIII Koto Kampar ini hanya berlaku selama pada pukul 08.00 hingga 17.00 WIB setiap harinya dan tidak dikenakan tarif.

“Jalan tol ini dapat memangkas waktu tempuh dari Pekanbaru menuju Koto Kampar atau sebaliknya hingga dari semula 3 jam menjadi 1 hingga 1 jam 30 menit saja,” ujar Adjib, Kamis (4/4/2024).

Dia menyebut, jalan tol ini telah dioperasikan secara fungsional pada saat Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 dan telah dilalui 12.000 kendaraan.

