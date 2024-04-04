10 Cara Menghasilkan Uang dari HP, Bisa Sambil Rebahan

JAKARTA - Inilah 10 cara menghasilkan uang dari hp yang bisa menambahkan keuangan Anda. Apalagi meningkatnya penggunaan ponsel pintar menjadi bagian penting dalam bisnis modern. Untungnya, ada lebih banyak cara untuk hanya menggunakan ponsel Anda untuk menghasilkan uang secara online.

Berikut 10 cara menghasilkan uang dari hp:

1. Buka bisnis online

Mulai toko online Anda melalui platform e-niaga seperti Shopify, yang memudahkan pengaturan toko. Aplikasi seluler Shopify memberi Anda kemampuan untuk membuat, mengembangkan, dan mengelola toko Anda dari ponsel cerdas Anda, mulai dari mengunggah foto produk hingga menjawab pertanyaan pelanggan dan meluncurkan kampanye email.

Temukan ide bisnis yang sesuai dengan kekuatan Anda dan memenuhi kebutuhan di pasar belanja online.

2. Ikuti survei online berbayar

Jika Anda memiliki ponsel dan waktu luang, Anda dapat menyelesaikan survei melalui aplikasi survei berbayar yang menawarkan uang sebagai imbalan atas data berharga yang dapat mereka jual ke perusahaan. Aplikasi survei paling populer termasuk Survey Junkie, Swagbucks, InboxDollars, dan KashKick.

3. Jual barang yang sudah Anda miliki

Hasilkan uang ekstra dari perangkat seluler Anda dengan menjual barang bekas menggunakan aplikasi pasar online seperti eBay, Etsy, dan Facebook Marketplace. Anda dapat menghasilkan uang dengan menjual pakaian, kerajinan tangan, perhiasan, dekorasi, dan barang antik.

4. Cari pekerjaan serabutan

Gunakan aplikasi pertunjukan seluler seperti TaskRabbit, Handy, dan Upwork untuk mendapatkan uang dengan membeli bahan makanan, memindahkan furnitur, membersihkan, atau melakukan pekerjaan pekarangan. Mengambil pekerjaan serabutan melalui aplikasi seluler dapat memungkinkan Anda menghasilkan lebih banyak uang pada jam kerja Anda sendiri.