THR Karyawan Paling Lambat Dibayar Hari Ini

JAKARTA – Kemnaker mengingatkan perusahaan untuk segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2024. Imbauan ini diberikan mengingat sudah H-7 dan semakin dekat Idul Fitri Tahun 2024, paling lambat jatuh pada 4 April 2024 yang merupakan batas terakhir pembayaran THR keagamaan bagi pekerja/buruh.

"H-7 merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami kembali mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Rabu (3/4/2024).

Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker telah membuka Posko THR untuk melayani konsultasi dan pengaduan perhitungan THR. Posko ini dapat diakses secara fisik atau tatap muka, maupun secara online.

Untuk layanan secara online, masyarakat dapat menghubungi via poskothr.kemnaker.go.id, menghubungi call center 1500-630, atau whatsapp 08119521151.

Kemnaker juga telah meminta pemerintah daerah melalui Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka Posko THR yang terintegrasi dengan sistem poskothr.kemnaker.go.id.