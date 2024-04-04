Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR Karyawan Paling Lambat Dibayar Hari Ini

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |08:05 WIB
THR Karyawan Paling Lambat Dibayar Hari Ini
THR karyawan paling lambat dibayar hari ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Kemnaker mengingatkan perusahaan untuk segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2024. Imbauan ini diberikan mengingat sudah H-7 dan semakin dekat Idul Fitri Tahun 2024, paling lambat jatuh pada 4 April 2024 yang merupakan batas terakhir pembayaran THR keagamaan bagi pekerja/buruh.

"H-7 merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami kembali mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Rabu (3/4/2024).

Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker telah membuka Posko THR untuk melayani konsultasi dan pengaduan perhitungan THR. Posko ini dapat diakses secara fisik atau tatap muka, maupun secara online.

Untuk layanan secara online, masyarakat dapat menghubungi via poskothr.kemnaker.go.id, menghubungi call center 1500-630, atau whatsapp 08119521151.

Kemnaker juga telah meminta pemerintah daerah melalui Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka Posko THR yang terintegrasi dengan sistem poskothr.kemnaker.go.id.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654/wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127875/thr-nrXv_large.jpg
Ada 438 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran ke Karyawan, Segera Lapor ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127873/wamenaker-EHn5_large.jpg
Wamenaker Geram Ojol Hanya Dapat THR Rp50 Ribu: Aplikator Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127308/thr-JM4m_large.jpeg
Besok Lebaran, Masih Banyak Perusahaan Belum Bayar THR ke Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/622/3127065/thr-tehI_large.jpg
Apakah Pekerja Luar Negeri Dapat THR Lebaran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126481/menaker-rgHQ_large.png
Heboh Driver Ojol Cuma Dapat Rp50 Ribu, Menaker: Bonus Hari Raya Beda dengan THR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement