HOME FINANCE HOT ISSUE

InDrive Berikan THR untuk Mitra Pengemudinya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |07:12 WIB
InDrive Berikan THR untuk Mitra Pengemudinya
Indrive berikan THR untuk para pengemudi (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - InDrive memberikan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024 berupa insentif khusus kepada mitra pengemudinya.

PR Manager inDrive Indonesia Wahyu Ramadhan mengungkapkan, manajemennya saat ini, masih mematangkan finalisasi pemberian bonus untuk driver. Namun ada beberapa syarat khusus dalam pemberian bonus hari raya untuk driver inDrive.

Insentif khusus ini akan diberikan kepada mitra pengemudi InDrive yang berstatus aktif di seluruh Indonesia.

Jika pengemudi inDrive dapat menyelesaikan orderan sesuai ketentuan, maka insentif berupa uang tunai akan dikirimkan ke rekening masing-masing.

Sedangkan untuk besaran bonus hari raya tergantung performa masing-masing driver selama periode Lebaran 2024.

"Jadi bonus langsung masuk ke rekening driver. Seminggu setelah Lebaran," tuturnya.

"Kami menerima baik imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan perihal pemberian THR kepada driver Ojol, jadi kami berikan bonus hari raya, " ujar PR Manager inDrive Indonesia Wahyu Ramadhan di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024.

