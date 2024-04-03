Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Aplikasi Penghasil Uang dari Baca Novel

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |19:06 WIB
5 Aplikasi Penghasil Uang dari Baca Novel
5 Aplikasi Penghasil Uang dari Baca Novel. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - 5 aplikasi penghasil uang dari baca novel. Dengan hanya membaca pengguna bisa mendapatkan uang dari aplikasi ini.

Berdasarkan pencarian Okezone, Rabu, (3/4/2024) ini adalah 5 aplikasi penghasil uang dari baca novel.

1. Webnovel

Webnovel merupakan aplikasi yang cukup terkenal di kalangan penulis novel karena memberikan royalti yang cukup besar. Aplikasi ini juga memberikan reward berupa poin bagi para pembaca yang berhasil menjalankan misi.

2. Finovel

Finovel merupakan aplikasi gratis membaca novel. Namun, jika pengguna ingin mendapatkan penghasilan, pengguna bisa menjalankan misi dari aplikasi ini. Misi tersebut akan dihargai dari 100 poin sampai 16.000 poin.

3. Novel Toon

Aplikasi ini memberikan hadiah setiap kali membaca dengan memberikan poin jika berhasil menjalankan misi. Pengguna juga bisa menjadi penulis di aplikasi ini. Novel Toon akan memberikan pembayaran karya per view. Novel Toon akan membayar jika karyanya sudah memiliki 1000 pembaca.

