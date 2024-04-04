Cari Uang THR Tambahan, Ini List Aplikasi Penghasil Uang Langsung Cair

JAKARTA - Cari uang THR tambahan, ini list aplikasi penghasil uang langsung cair. Masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini untuk menyiapkan THR lebaran nanti.

Cari uang THR tambahan, ini list aplikasi penghasil uang langsung cair. Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (4/4/2024), berikut daftar aplikasi penghasil uang tercepat.

1. EbangBit

Aplikasi EbangBit berisi misi-misi yang memungkinkan penggunanya mendapatkan uang dengan cepat. Salah satunya dengan cara berinvestasi menggunakan saldo yang kecil.

Dalam hal ini, pengguna hanya perlu melakukan deposit awal terlebih dahulu ke dalam akun yang sudah berhasil didaftarkan dan diaktifkan. Jumlah deposit ini terbilang kecil senilai Rp100 ribu dan bisa disetorkan melalui e-wallet seperti OVO dan yang lainnya.

2. Viral Video

Aplikasi yang bisa diunduh dengan mudah melalui layanan Playstore. Jika dibandingkan dengan aplikasi serupa lainnya, Viral Video masih terbilang baru dan belum terlalu banyak digunakan para pencari cuan online.

3. Poopy Cash

Aplikasi ini menawarkan sejumlah permainan yang bisa membuat pengguna mendapatkan reward dalam bentuk koin poop. Koin-koin tersebut dapat ditukarkan jadi uang dalam bentuk saldo e-wallet atau dompet kripto.