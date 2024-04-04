Alokasi THR untuk Investasi Bitcoin Cs? Perhatikan Hal Ini

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) 2024 sudah cair. Sebagian orang tentu memanfaatkan THR untuk keperluan mudik Lebaran hingga modal investasi.

Masyarakat diimbau untuk tidak menghamburkan THR yang mereka dapatkan dan menginvestasikan sisanya secara bijak di pasar kripto, mengingat harga Bitcoin menguat 5,8% dalam sepekan terakhir.

“Uang THR juga dapat disebut sebagai uang tambahan. Meskipun begitu, tidak semua THR harus dialihkan ke dalam aset kripto. Berinvestasi itu harus, namun jumlahnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pribadi masing-masing,” ucap CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Dia mengingatkan bagi para trader untuk tidak FOMO (Fear of Missing Out) melihat pergerakan aset kripto menjelang lebaran.

“Per awal April kemarin, harga Bitcoin menunjukkan penguatan sebesar 5,8% dalam seminggu ini menjadi USD70.649. Kemungkinan akan bertambah kuat menjelang halving. Maka dari itu, bagi para trader, tidak usah terburu-buru dan melakukan panic buying. Sehingga harus tetap melakukan riset DYOR (Do Your Own Research) terlebih dahulu,” katanya.

BACA JUGA:

Dia menyarankan untuk menggunakan uang dingin atau uang yang tidak terpakai dalam berinvestasi kripto. “Maka dari itu, sebelum berinvestasi, disarankan menggunakan uang THR tersebut untuk keperluan lebaran terlebih dahulu. Barulah, jika ada sisa dari uang THR tersebut, daripada dibuang-buang, lebih baik diinvestasikan,” ucapnya.