Pegadaian Borong Empat Penghargaan di Ajang Digitech Award 2024

JAKARTA - PT Pegadaian mendapat kado istimewa di usianya ke-123 tahun dengan meraih empat penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi, Digital Technology and Innovation (Digitech) Award 2024 yang diinisiasi oleh Majalah Itech bekerja sama dengan Fordigi BUMN.

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Divisi Strategi, Arsitektur dan Perencanaan TI Pegadaian, Supriyanto. Mengusung tema 'Proud to Companies that Have Utilised Digital Technologies to Make a Positive Impact on Society', ajang Digitech Award digelar di Jakarta, pada Kamis (4/4).

Pegadaian, dinilai berhasil dalam mengimplementasikan transformasi digital di berbagai lini bisnis perusahaan. Adapun tiga penghargaan yang diraih Pegadaian diantaranya, The Greatest Champions of Digital Transformation & Innovation Excellence, The Best ICT Business Strategy, dan The Best IT Governance & The Best Digital Workplace.

Masing-masing penghargaan masuk dalam kategori Financial Industries dengan Five Star Diamond. Sementara itu, satu penghargaan lainnya diraih oleh Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian Teguh Wahyono yang mendapat predikat sebagai The Best Chief Digital Officer of The Year.

Mewakili perusahaan dalam menerima penghargaan, Kepala Divisi Strategi, Arsitektur dan Perencanaan TI PT Pegadaian Supriyanto mengatakan penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian terus bergerak adaptif dalam melakukan transformasi dan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.