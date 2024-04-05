Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Borong Empat Penghargaan di Ajang Digitech Award 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |20:27 WIB
Pegadaian Borong Empat Penghargaan di Ajang Digitech Award 2024
Pegadaian borong penghargaan di ajang Digitech Award 2024. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian mendapat kado istimewa di usianya ke-123 tahun dengan meraih empat penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi, Digital Technology and Innovation (Digitech) Award 2024 yang diinisiasi oleh Majalah Itech bekerja sama dengan Fordigi BUMN.

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Divisi Strategi, Arsitektur dan Perencanaan TI Pegadaian, Supriyanto. Mengusung tema 'Proud to Companies that Have Utilised Digital Technologies to Make a Positive Impact on Society', ajang Digitech Award digelar di Jakarta, pada Kamis (4/4).

Pegadaian, dinilai berhasil dalam mengimplementasikan transformasi digital di berbagai lini bisnis perusahaan. Adapun tiga penghargaan yang diraih Pegadaian diantaranya, The Greatest Champions of Digital Transformation & Innovation Excellence, The Best ICT Business Strategy, dan The Best IT Governance & The Best Digital Workplace.

Masing-masing penghargaan masuk dalam kategori Financial Industries dengan Five Star Diamond. Sementara itu, satu penghargaan lainnya diraih oleh Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian Teguh Wahyono yang mendapat predikat sebagai The Best Chief Digital Officer of The Year.

Mewakili perusahaan dalam menerima penghargaan, Kepala Divisi Strategi, Arsitektur dan Perencanaan TI PT Pegadaian Supriyanto mengatakan penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian terus bergerak adaptif dalam melakukan transformasi dan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/11/3176904//bri_raih_the_best_contact_center_indonesia-HvZG_large.jpeg
BRI Sabet Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Berkat Kualitas Layanan Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/298/3176868//chief_representative_meat_and_livestock_australia-WKjx_large.jpg
Soroti Pentingnya Zat Besi, MLA Kampanyekan Konsumsi Daging Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/11/3176847//ilustrasi_reklame_di_jakarta-bjZk_large.jpg
Aturan Baru Pajak Reklame Jakarta, dari Diskon 50 Persen Sampai Gratis Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176699//tring_pegadaian-xZA5_large.jpg
Aplikasi Tring! Terbaru Pegadaian, Mudahkan Semua Transaksi Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/13/3176693//cosplay_expo_2025-JrPw_large.jpg
Cosplay Expo 2025 Siap Gebrak GBK, Ada Cosplayer Internasional dan Penampilan Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176670//pgn_stevie_awards-Wy7m_large.jpeg
PGN Group Raih Tujuh Penghargaan Stevie Awards 2025, Tegaskan Reputasi di Kancah Global
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement