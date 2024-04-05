Harga Emas Antam Turun Rp4.000 Jelang Libur Lebaran 2024

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau turun Rp4.000 level Rp1.279.000 per gram pada hari ini, Jumat (5/4/2024).

Sejalan dengan emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, turun Rp5.000 level Rp1.170.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp689.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp6.170.000, dan 10 gram Rp12.285.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp61.095.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp609.820.000 dan Rp1.219.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.