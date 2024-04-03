Harga Emas Antam Naik Tajam Jadi Rp1.274.000/Gram

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) naik tajam pada perdagangan hari ini, Rabu (3/4/2024). Harga emas naik Rp18.000 level Rp1.274.000 per gram setelah sebelumnya stagnan.

Sejalan dengan emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, naik Rp20.000 level Rp1.168.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp687.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp6.145.000, dan 10 gram Rp12.235.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp60.845.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp607.320.000 dan Rp1.214.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.