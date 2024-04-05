Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Game Penghasil Uang Langsung ke Dana Tanpa Iklan 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |22:00 WIB
Game Penghasil Uang Langsung ke Dana Tanpa Iklan 2024
Game Penghasil Uang Langsung ke Dana Tanpa Iklan 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Game penghasil uang langsung ke dana tanpa iklan 2024. Menarik untuk diketahui karena bisa menambah penghasilan.

Namun demikian, perlu waspada dan hati-hati juga saat mengunduh game tersebut. Hal ini supaya tidak terjadi hal-hal merugikan setelah bermain game tersebut.

Oleh karena itu, berikut dame penghasil uang langsung ke dana tanpa iklan, Jumat (5/4/2024):

1. Pocket Money

Dengan menyelesaikan tugas-tugas sederhana seperti mengunduh dan mencoba aplikasi, Anda bisa mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan saldo DANA.

2. Higgs Domino

Ini permainan domino yang menarik dengan sistem penghasilan yang menarik bagi para pemainnya. Dalam permainan ini, pemain dapat menghasilkan uang melalui beberapa cara, seperti memenangkan pertandingan, meraih prestasi tertentu, atau mengundang teman untuk bergabung.

Sistem pembayaran yang langsung menuju ke aplikasi DANA membuatnya semakin mudah bagi pemain untuk menikmati hasil dari aktivitas mereka dalam game ini.

3. Gogo Cash

Permainan yang menawarkan pengalaman bermain yang seru dan mengasyikkan, sambil memberikan kesempatan bagi pemainnya untuk menghasilkan uang tambahan. Dalam permainan ini, pemain dapat memenangkan hadiah-hadiah menarik dan mengumpulkan koin atau poin yang dapat ditukarkan dengan uang tunai langsung ke aplikasi DANA. Dengan berbagai fitur menarik dan sistem pembayaran yang cepat, Gogo Cash telah menjadi salah satu pilihan utama bagi para pencari penghasilan tambahan melalui game.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
