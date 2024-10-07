Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Cara Mudah Dapat Uang dari Game Mobile Legends

Muhammad Raihan , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |11:53 WIB
5 Cara Mudah Dapat Uang dari Game Mobile Legends
Dapat Uang dari Mobile Legends (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – 5 cara mudah dapat uang dari game Mobile Legends. Salah satu game mobile yang paling dimainkan di Indonesia adalah Mobile Legends (ML).

Game ini tidak hanya dapat memberikan hiburan, tetapi para pemain yang inovatif dan setia dapat menghasilkan uang. Berikut ini adalah lima metode sederhana untuk menghasilkan uang dengan bermain Mobile Legends:

1. Menjadi Streamer di Platform Live Streaming

Banyak pemain Mobile Legends yang sukses menghasilkan uang melalui streaming. Pemain dapat menyiarkan permainan mereka kepada penonton melalui platform seperti YouTube, Facebook Gaming, atau Nimo TV. Penghasilan diperoleh dari berbagai sumber, seperti:

- Iklan yang diputar selama streaming.

- Donasi dari penonton yang mengapresiasi performa atau interaksi pemain.

- Kerjasama dengan brand atau sponsor.

Kunci kesuksesan sebagai streamer adalah konsistensi, berinteraksi dengan penonton, dan membuat konten yang menarik.

