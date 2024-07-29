Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Game Penghasil Uang Langsung ke Rekening

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |22:12 WIB
5 Game Penghasil Uang Langsung ke Rekening
5 Game Penghasil Uang Langsung ke Rekening. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inilai 5 game penghasil uang langsung ke rekening yang dapat menjadi alternatif permainan menguntungkan. Hal ini tentu memiliki daya tarik karena menghasilkan uang.

Bermain game sekarang bukan hanya sekedar hobi atau hiburan, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan. Beberapa game memberikan peluang bagi pemain untuk mendapatkan uang yang bisa langsung masuk ke rekening.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (29/7/2024), berikut 5 game penghasil uang langsung ke rekening yang bisa coba kamu mainkan:

1. Isul

- Game ini menyediakan permainan angka dan matematika yang mudah dimainkan.

- Anda akan mendapatkan tugas menyelesaikan soal perhitungan sederhana hingga kompleks.

- Pemain yang memenangkan permainan akan memperoleh poin yang bisa ditukarkan dengan uang tunai.

2. Island King

- Dalam game ini, pemain akan berperan sebagai penguasa laut untuk menemukan harta karun.

- Gamer melakukan penyerangan dan berpetualang dengan seru.

- Island King bukan game sederhana, sehingga perlu kemampuan dan strategi agar bisa memenangkan permainan tersebut.

- Saat bermain Anda akan memperoleh koin merah yang bisa ditukarkan dengan uang.

3. The Lucky Miner

- The Lucky Miner adalah game penghasil uang yang menyediakan berbagai permainan menarik.

- Aplikasi ini tidak meminta penggunanya untuk melakukan pembelian maupun deposito apapun.

- Nantinya, game akan mencatat durasi bermain setiap penggunanya.

- Semakin lama waktu bermainnya, semakin banyak poin yang didapat.

- Poin yang sudah didapat bisa ditukarkan dengan hadiah menarik seperti voucher PayPal, Amazon, dan lain sebagainya.

- Tak hanya memberikan imbalan menarik, pada game ini juga tersedia permainan baru setiap harinya, sehingga pengguna tidak akan bosan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/455/3143137/rupiah-IPH3_large.jpeg
6 Game Penghasil Uang Tanpa Deposit Terbaru Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/320/3071800/5-cara-mudah-dapat-uang-dari-game-mobile-legends-k44k4WT9Ng.jpg
5 Cara Mudah Dapat Uang dari Game Mobile Legends
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/622/3066608/daftar-game-penghasil-uang-main-sambil-dapat-cuan-NhGYg8nhtJ.png
Daftar Game Penghasil Uang, Main Sambil Dapat Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065405/11-game-penghasil-uang-yang-asli-dan-legal-2024-MT4UpY9Mqj.jpeg
11 Game Penghasil Uang yang Asli dan Legal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/622/3043177/8-game-penghasil-uang-sehari-rp100-ribu-8lPU1jqSEo.png
8 Game Penghasil Uang Sehari Rp100 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/320/3042821/harta-kekayaan-pencipta-game-online-dari-israel-yang-populer-di-indonesia-tembus-rp296-6-triliun-2jdUyjZ4az.png
Harta Kekayaan Pencipta Game Online dari Israel yang Populer di Indonesia Tembus Rp296,6 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement