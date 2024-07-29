5 Game Penghasil Uang Langsung ke Rekening

5 Game Penghasil Uang Langsung ke Rekening. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Inilai 5 game penghasil uang langsung ke rekening yang dapat menjadi alternatif permainan menguntungkan. Hal ini tentu memiliki daya tarik karena menghasilkan uang.

Bermain game sekarang bukan hanya sekedar hobi atau hiburan, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan. Beberapa game memberikan peluang bagi pemain untuk mendapatkan uang yang bisa langsung masuk ke rekening.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (29/7/2024), berikut 5 game penghasil uang langsung ke rekening yang bisa coba kamu mainkan:

1. Isul

- Game ini menyediakan permainan angka dan matematika yang mudah dimainkan.

- Anda akan mendapatkan tugas menyelesaikan soal perhitungan sederhana hingga kompleks.

- Pemain yang memenangkan permainan akan memperoleh poin yang bisa ditukarkan dengan uang tunai.

2. Island King

- Dalam game ini, pemain akan berperan sebagai penguasa laut untuk menemukan harta karun.

- Gamer melakukan penyerangan dan berpetualang dengan seru.

- Island King bukan game sederhana, sehingga perlu kemampuan dan strategi agar bisa memenangkan permainan tersebut.

- Saat bermain Anda akan memperoleh koin merah yang bisa ditukarkan dengan uang.

3. The Lucky Miner

- The Lucky Miner adalah game penghasil uang yang menyediakan berbagai permainan menarik.

- Aplikasi ini tidak meminta penggunanya untuk melakukan pembelian maupun deposito apapun.

- Nantinya, game akan mencatat durasi bermain setiap penggunanya.

- Semakin lama waktu bermainnya, semakin banyak poin yang didapat.

- Poin yang sudah didapat bisa ditukarkan dengan hadiah menarik seperti voucher PayPal, Amazon, dan lain sebagainya.

- Tak hanya memberikan imbalan menarik, pada game ini juga tersedia permainan baru setiap harinya, sehingga pengguna tidak akan bosan.