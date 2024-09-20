11 Game Penghasil Uang yang Asli dan Legal 2024

JAKARTA - 11 game penghasil uang yang asli dan legal 2024. Jika pengguna berpikir bahwa game online hanya untuk orang-orang pengangguran, tentu salah. Penghasilan yang didapatkan dari beberapa game ini sangat menggiurkan.

Dengan bermain game yang menghasilkan ini, pengguna tidak perlu repot menyiapkan modal besar. Cukup memiliki handphone dan koneksi internet yang memadai.

Berikut ini 11 game penghasil uang 2024 terbukti asli dan ilegal yang dirangkum Okezone, Jumat (20/9/2024).

1. Ludo King

Game penghasil uang ini menyediakan berbagai permainan papan yang seru dan menyenangkan. Pengguna bisa bermain secara online, bersama teman, atau melawan komputer.

Untuk menghasilkan uang dari game ini, pengguna perlu mengumpulkan hadiah berupa berlian sebanyak mungkin. Berlian tersebut nantinya bisa ditukarkan oleh koin.

2. Island King

Untuk bisa mendapatkan cuan dari game ini, pengguna bisa menyelesaikan misi-misi untuk mendapatkan koin yang bisa ditukar menjadi saldo dana gratis.

Pengguna hanya diminta bermain secara konsisten dan meningkatkan level. Semakin tinggi level, semakin banyak poin yang diperoleh. Setiap misi bisa memberi antara 10.000 hingga 50.000 koin.