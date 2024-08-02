Harta Kekayaan Pencipta Game Online dari Israel yang Populer di Indonesia Tembus Rp296,6 Triliun

Harta Kekayaan Pencipta Game Online dari Israel yang Populer di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Game online sangat diminati masyarakat Indonesia terutama dari kalangan remaja, salah satunya game Homescapes dari yang diciptakan oleh Perusahaan Playrix, dan game online ini sudah berhasil menghasilkan uang yang sangat fantastis.

Seorang kakak beradik bernama Dmitri Bukhman dan Igor Bukhman adalah pemilik sekaligus pengembang dari game online ini.

Sudah banyak produk dari game online ini yang cukup terkenal diantara nya adalah Township, Fishdom dan juga Homescapes. Game tersebut bisa dibilang cukup popular di Indonesia.

Diketahui kakak beradik tersebut dilahirkan di Rusia dan mereka sudah mulai memasarkan game online tersebut sedari bangku SMA dan perusahaan Playrix kini diketahui menghasilkan pendapatan tahunan yang menyentuh angka USD2,5 miliar.

Pada tahun 2018 Bukhman bersaudara pernah mengakuisisi sebuah saham pengembang video game dan juga jejaring sosial Nexter Global.

Di tahun 2022, dua kakak beradik tersebut menutup kantor Playrix di Rusia ke Israel dan merelokasi 1.500 karyawannya dari Rusia, hampir dari seluruh karyawannya.