Ciptakan Game Online yang Populer di RI, Pria Israel Ini Punya Harta Rp296,6 Triliun

JAKARTA - Pria asal Israel menciptakan game online melalui perusahaannya, Playrix. Dari game online ini berhasil menghasilkan uang yang fantastis

Pria asal Israel ini adalah Dmitri Bukhman dan Igor Bukhman yang merupakan kakak beradik. Mereka pemilik dari perusahaan pengembang game online, Playrix. Produk game online terkenalnya di antaranya adalah Homescapes, Fishdom dan Township. Bahkan game buatan mereka juga termasuk yang populer di Indonesia.

Lahir dan dibesarkan di Rusia utara, keduanya mulai memasarkan game online sejak duduk di bangku SMA.

Playrix kini menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari USD2,5 miliar.