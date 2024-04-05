Deretan Orang Terkaya di Dunia, Nomor 1 Punya Harta Rp3.170 Triliun

Deretan orang terkaya di dunia (Foto: Forbes)

JAKARTA - Daftar orang kaya terbaru di dunia pada 2024. Orang-orang yang masuk daftar nama tersebut memiliki total kekayaan sebanyak USD14,2 triliun atau naik USD2 triliun dari 2023.

Beberapa nama yang tercantum berasal dari 20 miliarder teratas dengan total kekayaan yang bertambah sebesar USD700 miliar sejak 2023. Kini, Amerika Serikat (AS) memegang rekor 813 miliarder dengan total kekayaan USD5,7 triliun.

Dilansir dari Forbes, Jumat (5/4/2024), berikut daftar orang terkaya dunia 2024.

1. Bernard Arnault memiliki kekayaan USD233 miliar atau setara Rp3.170 triliun (kurs Rp15.926 per USD).

2. Elon Musk memiliki kekayaan USD195 miliar atau setara Rp3.105 triliun.

3. Jeff Bezos memiliki kekayaan USD194 miliar atau setara Rp3.090 triliun

4. Mark Zuckerberg memiliki kekayaan USD177 miliar atau setara Rp2.819 triliun

5. Larry Ellison memiliki kekayaan USD141 miliar atau setara Rp2.245 triliun