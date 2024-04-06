Harga Cabai hingga Minyak Goreng Naik di H-4 Lebaran

JAKARTA - Sejumlah harga pangan menunjukkan tren kenaikan menjelang lebaran 2024, mulai dari beras, cabai rawit, hingga harga daging sapi.

Dilansir dari Panel Harga Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (6/4/2024) pukul 12.17 WIB, rata-rata harga beras premium dan beras medium naik Rp20 dibandingkan dengan hari sebelumnya ke level Rp16.180 untuk beras premium dan Rp13.980 untuk beras medium.

Harga bawang merah juga naik 2,89% menjadi Rp39.180 per kg. Begitu juga dengan bawang putih, harga rata-ratanya naik 1,05% menjadi Rp42.340 per kg.

Harga komoditas cabai juga mengalami kenaikan, cabai merah keriting misalnya, harganya naik 5,44% menjadi Rp47.070 per kg. Sementara cabai rawit merah naik 3,51% menjadi Rp49.020 per kg.

Adapun harga daging sapi murni naik harga menjadi Rp137.750 per kg atau naik 0,51%. Sama halnya dengan daging sapi, daging ayam ras juga naik 0,92% menjadi Rp38.230.