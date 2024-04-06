Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

H-4 Lebaran, Harga Beras di Pasar Induk Cipinang Mulai Turun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |12:43 WIB
H-4 Lebaran, Harga Beras di Pasar Induk Cipinang Mulai Turun
Harga beras di pasar Induk Cipinang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengalami penurunan pada H-4 Lebaran 2024. Meski turun, harga beras medium hari ini masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp10.900-Rp11.800 per kg.

Mengutip data terakhir PT Food Station Tjipinang Jaya, Sabtu (6/4/2024), untuk harga beras Cianjur Kepala per 5 April berada di level Rp18.088 atau turun dari awal April.

Dibandingkan dengan 1 April 2024, harga beras Cianjur Kepala saat itu berada di level Rp18.750 per kg. Dengan kata lain, harga beras Cianjur Kepala telah mengalami penurunan Rp662 per kg.

Senada, harga beras Cianjur Slyp pada 5 April 2024 juga mencapai level terendahnya yakni Rp17.038. Harga ini mengalami penurunan Rp737 dibandingkan dengan harga pada 1 April 2024 yakni Rp17.775 per kg.

Kemudian harga beras Sentra Ramos pada 5 April 2024 juga tercatat Rp16.457 per kg atau mengalami penurunan Rp157 dari harga pada 1 April 2024 yakni Rp16.614 per kg.

Selanjutnya, harga beras Saigon pada 5 April 2024 sebesar Rp15.450 atau turun Rp220 dibandingkan harga pada 1 April 2024 yakni Rp15.670 per kg.

Halaman:
1 2
