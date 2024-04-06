Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

551.876 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Mayoritas Lewat Tol Japek

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |15:21 WIB
551.876 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Mayoritas Lewat Tol Japek
Ratusa ribu kendaraan tinggalkan Jabodetabek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) mencatat sebanyak 551.876 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 hingga H-5 lebaran yang jatuh pada tanggal 3-5 April 2024.

Angka tersebut merupakan kumulatif lalin dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat sebesar 33,17% jika dibandingkan lalin normal (dari 414.410 kendaraan). Jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2023, total volume lalin ini lebih tinggi sebesar 11,70% (dari 494.091 kendaraan).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 302.951 kendaraan (54,89%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 150.793 kendaraan (27,32%) menuju arah Barat (Merak), dan 98.132 kendaraan (17,78%) menuju arah Selatan (Puncak).

Adapun rinciannya, kendaraan mengarah ke timur menuju trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 206.057 kendaraan, meningkat sebesar 156,21% dari lalin normal. Sedangkan kendaran menuju arah Bandung GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 96.894 kendaraan, meningkat sebesar 5,57% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 302.951 kendaraan, meningkat sebesar 75,92% dari lalin normal.

Halaman:
1 2
