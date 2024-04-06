Cara Mudah Budidaya Tomat Hidroponik untuk Pemula

JAKARTA – Hidroponik merupakan budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi (unsur hara) setiap tanaman dapat tumbuh dengan baik walaupun tidak menggunakan media tanah. Selain nutrisi yang harus diperhatikan lainnya adalah kebutuhan oksigen, air dan sinar matahari.

Kelebihan tanaman hidroponik lebih ramah lingkungan, hemat air, efisiensi tenaga dan waktu, tidak membutuhkan tempat yang luas, dapat ditanam dimana saja, pertumbuhan tanaman lebih cepat dan kualitas hasil tanaman dapat terjaga, tidak mengenal musim dan lain-lain. Ada banyak jenis tanaman yang bisa dibudidayakan dengan sistem pertanian modern, salah satunya tomat.

Dikutip dari postingan Instagram @kementerianpertanian, Sabtu (6/4/2024), ada cara menanam tomat hidroponik bagi pemula.

“Tanam tomat dengan sistem hidroponik adalah jalan ninja, supaya supaya #SobaTani bisa makan tomat sepuasnya tanpa bikin dompet boncos.”

Seperti yang kita ketahui, menanam dengan teknik hidroponik adalah jalan ninja jika memiliki lahan sempit namun tetap ingin memanfaatkan lahan tersebut. Proses ini memanfaatkan air yang diperkaya dengan nutrisi esensial untuk memberikan makanan kepada tanaman.

Tomat menjadi salah satu jenis tanaman yang mudah ditanam dengan hidroponik. tomat juga menjadi sayuran sekaligus buah yang sangat sering dikonsumsi sehari-hari.

Ada juga 3 persiapan untuk menanam tomat hidroponik:

1. Pemilihan varietas tomat

2. Persiapan media tanam

3. Nutrisi tanaman