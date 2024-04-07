PLN EPI Jaga Pasokan Biomassa ke PLTU Paiton Perkuat Kelistrikan Jawa

JAKARTA - Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menjaga rantai pasok energi primer ke pembangkit selama momen siaga Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.

Salah satunya adalah menjaga rantai pasok biomassa ke salah satu PLTU yang menjadi backbone kelistrikan Jawa pada momen mudik lebaran tahun ini.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan saat ini PLTU Paiton telah menerapkan co-firing batu bara dengan biomassa sebesar 5%. Untuk itu, selain memasok kebutuhan batu bara, PLN EPI juga memasok kebutuhan biomassa sehingga pasokan listrik dari Paiton dijamin optimalisasinya.

"Subholding PLN EPI memiliki peran yang vital untuk menjaga pasokan listrik selama momen Idul Fitri 1445 H tahun ini. Apalagi, pergerakan orang pada momen mudik tahun ini cukup signifikan sehingga pasokan listrik ke daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur sebagai destinasi tujuan mudik harus prima," ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Pada tahun ini, PLTU Paiton membutuhkan pasokan biomassa hingga 154.519 ton untuk PLTU Paiton 1-2. Sedangkan PLTU Paiton 9 membutuhkan pasokan hingga 105.062 ton.