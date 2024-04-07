Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN EPI Jaga Pasokan Biomassa ke PLTU Paiton Perkuat Kelistrikan Jawa

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |14:48 WIB
PLN EPI Jaga Pasokan Biomassa ke PLTU Paiton Perkuat Kelistrikan Jawa
PLTU Paiton (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menjaga rantai pasok energi primer ke pembangkit selama momen siaga Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.

Salah satunya adalah menjaga rantai pasok biomassa ke salah satu PLTU yang menjadi backbone kelistrikan Jawa pada momen mudik lebaran tahun ini.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan saat ini PLTU Paiton telah menerapkan co-firing batu bara dengan biomassa sebesar 5%. Untuk itu, selain memasok kebutuhan batu bara, PLN EPI juga memasok kebutuhan biomassa sehingga pasokan listrik dari Paiton dijamin optimalisasinya.

"Subholding PLN EPI memiliki peran yang vital untuk menjaga pasokan listrik selama momen Idul Fitri 1445 H tahun ini. Apalagi, pergerakan orang pada momen mudik tahun ini cukup signifikan sehingga pasokan listrik ke daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur sebagai destinasi tujuan mudik harus prima," ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Pada tahun ini, PLTU Paiton membutuhkan pasokan biomassa hingga 154.519 ton untuk PLTU Paiton 1-2. Sedangkan PLTU Paiton 9 membutuhkan pasokan hingga 105.062 ton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176003/biomassa-2kYe_large.jpg
Indonesia Siap Jadi Pemimpin Pasar Biomassa Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175435/gas_bumi-3evX_large.jpg
Pipa Gas West Natuna Mulai Dibangun, Topang Pasokan untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173941/pln_mobile-QTnq_large.jpg
Panduan Cara Isi Saldo PLN Mobile Secara Online dengan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174046/ombudsman-4Jtf_large.jpg
Ombudsman Soroti Edukasi Masyarakat soal Transisi Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173718/pln-l9Hr_large.jpg
Cara Daftar Rekrutmen PLN Terbaru 2025 untuk Lulusan D3-S2, Batas Akhir 5 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/622/3173415/pln-bNJd_large.jpg
PLN Buka Lowongan Kerja 2025 untuk Lulusan D3-S2, Ini Cara Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement