PLN Bangun Ekosistem Biomassa, Turunkan Emisi 48 Ribu Ton CO2

JAKARTA - PLN membangun ekosistem biomassa dalam upaya mempercepat terwujudnya Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Diprediksi bisa menurunkan emisi 48 ribu ton CO2.

Subholding kelistrikan PLN Indonesia Power melalui anak usahanya, PT Artha Daya Coalindo (ADC) membangun ekosistem biomassa di Indonesia. Pembangunan ekosistem ini dilaksanakan salah satunya melalui program Hutan Tanaman Energi sebagai penyedia altenatif bahan bakar ramah lingkungan di sejumlah tempat. Kali ini pemanfaatan biomassa dilakukan PLTU Adipala yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

“Adanya kerja sama pembangungan ekosistem biomassa di Cilacap ini, diharapkan dapat memenuhi target pemanfaatan biomassa PLTU Adipala hingga 42.000 ton per tahun yang berdampak pada penurunan emisi sebesar 48.531,47 Ton CO2,” kata Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra, Senin (1/4/2024).

Hal itu dilakukan dengan menggandeng beberapa Badan Usaha Milik Desa/Bumdes di Kabupaten Cilacap. Sebagai informasi, pilot project hutan tanaman energi berjenis pohon Gamal dan Kaliandra tersebut berlokasi di tiga kecamatan di Kabupaten Cilacap yakni, Kawunganten, Jeruklegi, dan Kesugihan dengan target lahan mencapai 100 hektare.

BACA JUGA: RI Bisa Capai Net Zero Emission dengan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

“PLN Indonesia Power terus berkolaborasi. Salah satunya melalui pengembangan teknologi untuk menekan angka emisi di Indonesia,” tambahnya.