Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Heboh Semburan Gas Mirip Lumpur Lapindo di IKN, Begini Kata Badan Otorita

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |09:59 WIB
Heboh Semburan Gas Mirip Lumpur Lapindo di IKN, Begini Kata Badan Otorita
Soal Semburan Gas di IKN Nusantara (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta masyarakat Indonesia untuk menelusuri kebenaran informasi yang beredar di media sosial mengenai Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia.

"Kami ingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap kabar bohong yang sering beredar di media sosial," ujar juru bicara OIKN Troy Pantouw dikutip Antara Minggu (7/4/2024).

OIKN mengingatkan masyarakat itu menyangkut beredar video di media sosial, yang berisikan lahan di wilayah pembangunan Kota Nusantara terdapat kandungan gas.

Informasi yang menyebutkan ada semburan lumpur bahkan mengandung gas di wilayah ibu kota negara baru Indonesia dalam video yang beredar di media sosial tersebut, lanjut dia, bohong atau tidak benar.

"Jadi, sekali lagi tidak benar informasi seperti disebutkan dalam video yang beredar di media sosial itu," tegasnya.

Masyarakat harus bijak sebagai pengguna media sosial untuk menelusuri terlebih dahulu kebenaran informasi atau berita yang beredar di media sosial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement