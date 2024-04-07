Heboh Semburan Gas Mirip Lumpur Lapindo di IKN, Begini Kata Badan Otorita

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta masyarakat Indonesia untuk menelusuri kebenaran informasi yang beredar di media sosial mengenai Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia.

"Kami ingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap kabar bohong yang sering beredar di media sosial," ujar juru bicara OIKN Troy Pantouw dikutip Antara Minggu (7/4/2024).

OIKN mengingatkan masyarakat itu menyangkut beredar video di media sosial, yang berisikan lahan di wilayah pembangunan Kota Nusantara terdapat kandungan gas.

Informasi yang menyebutkan ada semburan lumpur bahkan mengandung gas di wilayah ibu kota negara baru Indonesia dalam video yang beredar di media sosial tersebut, lanjut dia, bohong atau tidak benar.

"Jadi, sekali lagi tidak benar informasi seperti disebutkan dalam video yang beredar di media sosial itu," tegasnya.

Masyarakat harus bijak sebagai pengguna media sosial untuk menelusuri terlebih dahulu kebenaran informasi atau berita yang beredar di media sosial.