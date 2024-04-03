Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

49 ASN Kominfo Siap Ngantor di IKN

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |21:46 WIB
49 ASN Kominfo Siap Ngantor di IKN
ASN Kominfo Siap Ngantor ke IKN. (Foto; okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan bahwa 49 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memulai perpindahan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN). 49 orang ini sudah harus berada di IKN per Juli 2024.

“Yang bulan Juli harus ke IKN, dan kita sudah 49 orang yang akan berangkat ke sana, kita sudah disana Juli, baru 49 orang ASN, yang lainnya masih di sini,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, saat ditemui di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Salah satu pejabat eselon 1 yang akan pindah adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), dalam hal ini adalah Dirjen PPI Wayan Toni Supriyanto.

“Eselon 1 baru pak Wayan, ini karena pertimbangan, karena banyak infrastruktur yang menyangkut telekomunikasi ini kan urusan pak Wayan nih,” paparnya.

