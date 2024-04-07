5 Aplikasi Penghasil Uang Rp400 Ribu per Hari Tahun 2024

JAKARTA - Inilah 5 aplikasi penghasil uang Rp400 ribu per hari tahun 2024 bisa Anda coba untuk menambahkan keuangan. Bagi mereka yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah diakses, aplikasi ini menyediakan banyak cara untuk dipertimbangkan.

BACA JUGA: Aplikasi Penghasil Uang Legal dan Tercepat di 2024

Anda dapat menggunakan ponsel cerdas Anda untuk mengikuti survei, melakukan pertunjukan sampingan, menjual barang yang tidak diinginkan, dan banyak lagi.

Berikut 5 aplikasi penghasil uang Rp400 ribu per hari tahun 2024:

1. Fiverr

Salah satu aplikasi lepas yang menampilkan pertunjukan di lebih dari 200 kategori, seperti pemrograman, video, dan animasi.

Buatlah akun terlebih dahulu, lalu Anda dapat mengatur profil Anda sebagai “penjual” yang menonjolkan keahlian Anda. Posting pertunjukan yang Anda tawarkan, yang akan mencakup harga dan deskripsi layanan Anda. Harga berkisar dari USD5 hingga USD995 atau sekitar Rp70 ribu hingga Rp11 juta.

BACA JUGA: 7 Aplikasi Penghasil Uang Rp200 Ribu yang Terbukti Cair

2. Tiktok

Aplikasi penghasil uang paling populer yakni Tiktok. Sebab hampir seluruh pengguna media sosial menggunakan aplikasi ini. Cara memperoleh uangnya dengan menonton video, mengundang teman, upload video, dan ikut serta pada setiap event.