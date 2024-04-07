JAKARTA - Inilah 5 aplikasi penghasil uang Rp400 ribu per hari tahun 2024 bisa Anda coba untuk menambahkan keuangan. Bagi mereka yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah diakses, aplikasi ini menyediakan banyak cara untuk dipertimbangkan.
Anda dapat menggunakan ponsel cerdas Anda untuk mengikuti survei, melakukan pertunjukan sampingan, menjual barang yang tidak diinginkan, dan banyak lagi.
Berikut 5 aplikasi penghasil uang Rp400 ribu per hari tahun 2024:
1. Fiverr
Salah satu aplikasi lepas yang menampilkan pertunjukan di lebih dari 200 kategori, seperti pemrograman, video, dan animasi.
Buatlah akun terlebih dahulu, lalu Anda dapat mengatur profil Anda sebagai “penjual” yang menonjolkan keahlian Anda. Posting pertunjukan yang Anda tawarkan, yang akan mencakup harga dan deskripsi layanan Anda. Harga berkisar dari USD5 hingga USD995 atau sekitar Rp70 ribu hingga Rp11 juta.
2. Tiktok
Aplikasi penghasil uang paling populer yakni Tiktok. Sebab hampir seluruh pengguna media sosial menggunakan aplikasi ini. Cara memperoleh uangnya dengan menonton video, mengundang teman, upload video, dan ikut serta pada setiap event.