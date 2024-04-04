7 Aplikasi Penghasil Uang Rp200 Ribu yang Terbukti Cair

JAKARTA - 7 aplikasi penghasil uang Rp200 ribu yang terbukti cair. Aplikasi-aplikasi ini bisa menghasilkan uang sebesar Rp200 ribu.

Dengan aplikasi ini, pengguna bisa menghasilkan uang hanya dengan bermain game, mengisi survei, menyelesaikan misi, menonton video, atau bahkan hanya mengundang teman untuk bergabung di aplikasi.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Kamis (4/4/2024), berikut 7 aplikasi penghasil uang Rp200 ribu yang terbukti cair.

1. JadiDuit

JadiDuit adalah aplikasi mudah diakses untuk menghasilkan banyak uang. Aplikasi lokal ini digunakan dengan menyelesaikan tugas-tugas tertentu untuk mendapat poin dan bisa ditukar menjadi voucher atau uang tunai.

2. Poll Pay

Poll Pay masih menjadi rekomendasi aplikasi resmi yang bisa menambah penghasilan pengguna. Untuk mendapatkan uang dari aplikasi ini, pengguna hanya perlu mengisi survei dan menyelesaikan berbagai tugas lainnya.

3. Streetbees

Aplikasi berikutnya adalah aplikasi pengisi survey, Streetbees. Pengguna bisa mendapatkan uang dalam bentuk dollar dan juga pulsa.

4. Money The Rewards

Aplikasi game ini mewajibkan penggunanya untuk merawat tanaman virtual hingga mendapatkan poin. Poin-poin tersebut dapat ditukar dengan saldo e-wallet dan sudah resmi.