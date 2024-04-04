Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Aplikasi Penghasil Uang Rp200 Ribu yang Terbukti Cair

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |22:04 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang Rp200 Ribu yang Terbukti Cair
7 Aplikasi Penghasil Uang Rp200 Ribu yang Terbukti Cair. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - 7 aplikasi penghasil uang Rp200 ribu yang terbukti cair. Aplikasi-aplikasi ini bisa menghasilkan uang sebesar Rp200 ribu.

Dengan aplikasi ini, pengguna bisa menghasilkan uang hanya dengan bermain game, mengisi survei, menyelesaikan misi, menonton video, atau bahkan hanya mengundang teman untuk bergabung di aplikasi.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Kamis (4/4/2024), berikut 7 aplikasi penghasil uang Rp200 ribu yang terbukti cair.

1. JadiDuit

JadiDuit adalah aplikasi mudah diakses untuk menghasilkan banyak uang. Aplikasi lokal ini digunakan dengan menyelesaikan tugas-tugas tertentu untuk mendapat poin dan bisa ditukar menjadi voucher atau uang tunai.

2. Poll Pay

Poll Pay masih menjadi rekomendasi aplikasi resmi yang bisa menambah penghasilan pengguna. Untuk mendapatkan uang dari aplikasi ini, pengguna hanya perlu mengisi survei dan menyelesaikan berbagai tugas lainnya.

3. Streetbees

Aplikasi berikutnya adalah aplikasi pengisi survey, Streetbees. Pengguna bisa mendapatkan uang dalam bentuk dollar dan juga pulsa.

4. Money The Rewards

Aplikasi game ini mewajibkan penggunanya untuk merawat tanaman virtual hingga mendapatkan poin. Poin-poin tersebut dapat ditukar dengan saldo e-wallet dan sudah resmi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/16/3170374//ilustrasi-GLWf_large.jpg
Mengenal Discord, Aplikasi yang Dipakai Gen Z untuk Pemilihan PM Baru Nepal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156848//ojek_online-cihW_large.jpg
Beda Tuntutan Ojol soal Potongan Komisi Jadi 10 Persen, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/57/3150760//ilustrasi-v258_large.jpg
Mau Cuan Sambil Rebahan? Ini 5 Aplikasi Game Penghasil Uang Terbaru Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/455/3143137//rupiah-IPH3_large.jpeg
6 Game Penghasil Uang Tanpa Deposit Terbaru Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140160//ojek_online-CZso_large.jpg
Alasan Driver Ojol Demo Besar-besaran dan Matikan Aplikasi Mulai Hari Ini 20 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140072//ojek_online-wQ1h_large.jpg
Wacana Potongan Aplikasi Jadi 10%, Tarif Ojol dan Taksi Online Bakal Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement