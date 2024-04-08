Advertisement
Inflasi Diproyeksi Tembus 2% pada Bulan Ramadhan 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |21:02 WIB
Inflasi Diproyeksi Tembus 2% pada Bulan Ramadhan 2024
Inflasi Ramadhan diproyeksi tembus 2% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Citi Indonesia memproyeksi inflasi Indonesia mencapai level 2% pada bulan Ramadhan 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan di bulan puasa menjelang Lebaran.

Chief Economist Citi Indonesia Helmi Arman menyebut inflasi saat ini sedang dalam tren naik. Hal tersebut didorong oleh berbagai faktor, seperti harga beras dan mundurnya musim panen akibat Elnino.

"Inflasi memang dalam beberapa bulan terakhir ini dalam tren naik didorong harga beras dan mundurnya musim panen setelah dampak Elnino tahun lalu. Juga dampak musiman lainnya, yakni meningkatnya permintaan di bulan Ramadhan," kata Helmi, ditulis Senin (8/4/2024).

Namun, dia melanjutkan, jika dilihat saat ini inflasi inti masih berada di bawah level 2%. Selain itu, harga komoditas yang mulai terkendali juga diduga akan membuat inflasi bergerak turun ke bawah level 3% pasca lebaran.

