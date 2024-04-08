Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Libur Panjang, Cuma 4% Karyawan yang Ambil Cuti Lebaran

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |22:01 WIB
Libur Panjang, Cuma 4% Karyawan yang Ambil Cuti Lebaran
Karyawan yang mengajukan cuti bersama hanya 4% (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Libur panjang pada Lebaran tahun ini membuat tidak banyak karyawan yang mengajukan cuti tambahan. Ramadhan dan Lebaran mengubah pola serta pengaturan waktu kerja para karyawan.

Teknologi pun hadir untuk membantu perusahaan melakukan penyesuaian agar produktivitas kerja dan puasa sama-sama berjalan lancar. Head of Business Mekari Talenta Stevens Jethefer mengatakan, di periode ini perusahaan layaknya menyeimbangkan antara menjaga produktivitas bisnis dengan memberi kesempatan bagi karyawan untuk menjalankan Ramadhan dengan khidmat.

“Bagi perusahaan, Ramadhan dan Lebaran identik dengan penyelarasan jam kerja untuk mengakomodasi puasa, pengaturan cuti bagi karyawan yang mudik, dan pengunduran diri, atau resign, karyawan. Semua hal tersebut perlu dikelola dengan baik agar perusahaan bisa menjaga keseimbangan antara produktivitas dengan memberikan karyawan kesempatan untuk menjalankan Ramadhan dan Lebaran,” kata dia, Senin (8/4/2024).

Berdasarkan data Mekari, berikut sejumlah tren menarik terkait jam kerja, cuti, dan resign karyawan.

- Tak perlu ambil cuti pribadi

Tahun ini, pemerintah menetapkan cuti bersama Lebaran sebanyak empat hari sehingga menggenapkan libur menjadi seminggu penuh. Libur yang melimpah berdampak pada pengajuan cuti karyawan, di mana hanya 4% dari mereka menggunakan jatah cuti pribadi untuk Lebaran.

“Setiap perusahaan memiliki kebijakan sendiri terkait cuti bersama, dan hal tersebut mempengaruhi keinginan karyawan untuk menggunakan jatah cuti mereka sendiri untuk Lebaran,” katanya.

