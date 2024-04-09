Arie Febriant Bebas Tugas di Pertamina

JAKARTA - Aksi arogan Arie Febriant membuat dirinya kehilangan jataban di PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Dirinya kedapatan meludahi wanita usai ditegur gara-gara parkir sembarangan.

Diketahui Arie Febriant merupakan salah satu karyawan KPI yang menjabat sebagai Assistant Manager Crude Oil Domestic Supply di Unit Kerja Subholding Refinery and Petrochemical PT Pertamina.

Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y Nasroen mengatakan, pihaknya sudah mengambil keputusan untuk membebastugaskan Arie Febriant.

"Kami menyesali kejadian yang telah membuat ketidaknyamanan banyak pihak. Saat ini yang bersangkutan telah dibebastugaskan dari jabatannya untuk mempercepat proses penjatuhan sanksi atas perilaku yang tidak memperhatikan sopan santun dan etika berperilaku di masyarakat," tegas Hermansyah kepada MNC Portal Indonesia.

