Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arie Febriant Bebas Tugas di Pertamina

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |03:15 WIB
Arie Febriant Bebas Tugas di Pertamina
Pertamina Bebas Tugaskan Arie Febriant. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Aksi arogan Arie Febriant membuat dirinya kehilangan jataban di PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Dirinya kedapatan meludahi wanita usai ditegur gara-gara parkir sembarangan.

Diketahui Arie Febriant merupakan salah satu karyawan KPI yang menjabat sebagai Assistant Manager Crude Oil Domestic Supply di Unit Kerja Subholding Refinery and Petrochemical PT Pertamina.

Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y Nasroen mengatakan, pihaknya sudah mengambil keputusan untuk membebastugaskan Arie Febriant.

"Kami menyesali kejadian yang telah membuat ketidaknyamanan banyak pihak. Saat ini yang bersangkutan telah dibebastugaskan dari jabatannya untuk mempercepat proses penjatuhan sanksi atas perilaku yang tidak memperhatikan sopan santun dan etika berperilaku di masyarakat," tegas Hermansyah kepada MNC Portal Indonesia.

BACA JUGA:

Harga BBM Terbaru BP AKR, Pertamina, Shell hingga Vivo per 8 April 2024g yang diberikan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pemeriksaan sehingga yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi yang tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177506/spbu_pertamina-Y1cK_large.jpg
Ini Cara Pertamina Tingkatkan Layanan SPBU 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177499/umkm_binaan_pertamina-DFwn_large.jpg
Cerita Pelaku UMKM Binaan Pertamina, Modal Rp300 Ribu Kini Raup Cuan Rp300 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177127/lng_pertamina-cRtN_large.jpg
Reaktivasi, Train F Badak LNG Ditargetkan Operasi Oktober 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177120/lng_pertamina-B09j_large.jpg
Inovasi Badak LNG, Olah Limbah Ikan Jadi Produk Bernilai Ekonomi Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177052/avtur-7hMg_large.jpg
Kembangkan Avtur Ramah Lingkungan, Pertamina Hijaukan Industri Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176966/rdmp_balikpapan-7gBu_large.jpg
RDMP Balikpapan Tingkatkan Kapasitas Produksi BBM dan LPG, Dukung Ketahanan Energi di RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement