Pertamina Copot Arie Febriant dari Jabatan Menterengnya Usai Ludahi Wanita, Gaji hingga Harta Kekayaan Disorot

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mencopot Arie Febriant dari jabatannya usai aksi arogan yang meludahi wanita usai ditegur gara-gara parkir sembarangan.

Diketahui Arie Febriant merupakan salah satu karyawan KPI yang menjabat sebagai Assistant Manager Crude Oil Domestic Supply di Unit Kerja Subholding Refinery and Petrochemical PT Pertamina.

Arie Febriant viral lantaran meludah ke wanita yang merekamnya kala parkir sembarangan di pinggir jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y Nasroen mengatakan, pihaknya sudah mengambil keputusan untuk membebastugaskan Arie Febriant.

"Kami menyesali kejadian yang telah membuat ketidaknyamanan banyak pihak. Saat ini yang bersangkutan telah dibebastugaskan dari jabatannya untuk mempercepat proses penjatuhan sanksi atas perilaku yang tidak memperhatikan sopan santun dan etika berperilaku di masyarakat," tegas Hermansyah kepada MNC Portal Indonesia.

Hermansyah menuturkan, skorsing yang diberikan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pemeriksaan sehingga yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi yang tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan.

Dia menegaskan, Pertamina senantiasa mengedepankan perilaku yang beretika serta tidak mentolerir tindakan yang tidak sesuai hukum dan etika. "Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," katanya.

Hermansyah menambahkan, dalam kehidupan sehari-hari Pekerja Kilang Pertamina Internasional senantiasa diwajibkan menjaga perilaku sesuai dengan tata nilai AKHLAK, termasuk menjaga kesopanan dan etika saat berperilaku

"Kami menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada kami untuk terwujudkan perilaku pekerja yang lebih mencerminkan etika sopan santun dalam berperilaku," pungkas Hermansyah.