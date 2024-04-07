Pertamina Bebas Tugaskan dan Beri Sanksi ke Pegawainya yang Viral Ludahi Wanita

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah menindaklanjuti perihal kejadian yang melibatkan salah satu pekerja di perseroan yang viral lantaran meludah ke wanita yang merekamnya kala parkir sembarangan di pinggir jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y Nasroen menyebut saat ini hal tersebut telah ditindaklanjuti secara internal.

"Kami menyesali kejadian yang telah membuat ketidaknyamanan banyak pihak. Saat ini yang bersangkutan telah dibebastugaskan dari jabatannya untuk mempercepat proses penjatuhan sanksi atas perilaku yang tidak memperhatikan sopan santun dan etika berperilaku di masyarakat," tegas Hermansyah kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (7/4/2024).

Hermansyah menuturkan, skorsing yang diberikan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pemeriksaan sehingga yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi yang tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan.

Ia pun menegaskan, Pertamina senantiasa mengedepankan perilaku yang beretika serta tidak mentolerir tindakan yang tidak sesuai hukum dan etika. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.