HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruan Lapor jika THR Belum Dibayar Perusahaan!

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |05:08 WIB
Buruan Lapor jika THR Belum Dibayar Perusahaan!
Segera Adukan jika THR Lebaran Belum Dibayarkan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Menjelang Lebaran, karyawan bisa melaporkan perusahaan mereka bekerja yang telat atau bahkan tidak membayar tunjangan hari raya atau THR keagamaan dengan berbagai cara.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengatur mekanisme pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai acuan bagi Kepala Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing provinsi.

Sejak 4 April hingga pukul 15.00 WIB hingga 6 April 2024 terdapat 1.187 kasus mengenai masalah pembayaran tunjangan hari raya (THR) disampaikan oleh masyarakat melalui Posko THR Kemnaker.

"Berdasarkan data terakhir pukul 15.00 WIB jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 1.187 kasus," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Haiyani Rumondang kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta kemarin.

Dia menyampaikan pula dari 1.187 kasus itu melibatkan 725 perusahaan yang diadukan. Masalah pembayaran THR yang diadukan itu, kata Haiyani meliputi THR yang tidak dibayarkan oleh perusahaan dan pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemnaker.

Dia pun menyampaikan dari total 1.187 kasus yang diterima melalui Posko THR itu, sebanyak 30 kasus di antaranya sedang diperiksa oleh Kemnaker.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah meluncurkan Posko THR 2024 sebagai tempat aduan dan konsultasi bagi pekerja atau buruh terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri pada tahun ini.

Halaman:
1 2
