Kehabisan Tiket, Cerita Pemudik Pulang Kampung H-1 Lebaran 2024

JAKARTA - Cerita pemudik kehabisan tiket dan baru bisa pulang kampung pada H-1 Lebaran 2024. Desi, pemudik asal Tangerang Selatan mengungkapkan alasannya baru melakukan perjalanan mudik satu hari sebelum Idul Fitri 1445 H.

Diakui Desi, dirinya baru mendapatkan tiket dua hari yang lalu melalui salah satu aplikasi e-commerce.

"Alasan saya baru berangkat hari ini karena memang baru dapat tiketnya di hari ini. Dapat tiketnya juga baru dari dua hari yang lalu lewat aplikasi Shopee," jelas Desi kepada MNC Portal Indonesia di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (9/10/2024).

Desi menyebutkan, harga tiket kereta api yang didapatnya itu seharga Rp340 ribu per orang.

"Naik kereta tambahan seharga Rp340 ribu per orang. Tiket pulangnya Rp400 ribu untuk tanggal 19 April," imbuhnya.

Desi pun menuturkan, tahun ini dirinya bersama suami dan dua orang anaknya ingin mudik ke Purwokerto untuk bertemu dengan keluarga suaminya, terutama bapak mertua.

"Mau ketemu keluarga suami , bapak mertua. saya dari surabaya," pungkas.