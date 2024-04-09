Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kehabisan Tiket, Cerita Pemudik Pulang Kampung H-1 Lebaran 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |12:03 WIB
Kehabisan Tiket, Cerita Pemudik Pulang Kampung H-1 Lebaran 2024
Pemudik kehabisan tiket kereta api muik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cerita pemudik kehabisan tiket dan baru bisa pulang kampung pada H-1 Lebaran 2024. Desi, pemudik asal Tangerang Selatan mengungkapkan alasannya baru melakukan perjalanan mudik satu hari sebelum Idul Fitri 1445 H.

Diakui Desi, dirinya baru mendapatkan tiket dua hari yang lalu melalui salah satu aplikasi e-commerce.

"Alasan saya baru berangkat hari ini karena memang baru dapat tiketnya di hari ini. Dapat tiketnya juga baru dari dua hari yang lalu lewat aplikasi Shopee," jelas Desi kepada MNC Portal Indonesia di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (9/10/2024).

Desi menyebutkan, harga tiket kereta api yang didapatnya itu seharga Rp340 ribu per orang.

"Naik kereta tambahan seharga Rp340 ribu per orang. Tiket pulangnya Rp400 ribu untuk tanggal 19 April," imbuhnya.

Desi pun menuturkan, tahun ini dirinya bersama suami dan dua orang anaknya ingin mudik ke Purwokerto untuk bertemu dengan keluarga suaminya, terutama bapak mertua.

"Mau ketemu keluarga suami , bapak mertua. saya dari surabaya," pungkas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement