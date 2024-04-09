Babe Cabita Meninggal Dunia, Sri Mulyani: Sang Jawara Stand Up Sempat Jadi Tamu Kemenkeu

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani turut berduka atas berpulangnya Babe Cabita. Dirinya membagikan foto kenangan bersama sanga sang jawara Stand Up Comedy Indonesia 2013 yang juga sempat berkunjung ke Kementerian Keuangan.

"Turut berdukacita atas berpulangnya Priya Prayogha Pratama (Babe Cabita) pagi ini di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus. Sang jawara Stand Up Comedy Indonesia 2013 juga sempat bertamu ke kantor @kemenkeuri," tulis Sri Mulyani, di Instagramnya, Selasa (9/4/2024).

Sri Mulyani menceritakan, saat itu Kementerian Keuangan mengundang para pelaku seni Indonesia untuk berbincang mengenai kebijakan-kebijakan keuangan negara. Salah satu yang datang adalah Babe Cabita.

Atas berpulangnnya Babe, Sri Mulyani mendoakan yang terbaik untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkan.

"Semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah SWT," ujarnya.

Sebagai informasi, Babe Cabita meninggal dunia pada hari ini, Selasa (9/4/2024). Kabar duka ini dibagikan langsung dalam akun Instagram salah seorang sahabatnya yaitu Kevin Kautsar @kevinkauts_.

Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita sempat berjuang melawan penyakit langka yang bernama Anemia Aplastik. Penyakit ini membuat tubuh Standup Comedian itu berhenti memproduksi sel darah baru yang cukup.

Babe Cabita sendiri lahir dengan nama asli Priya Prayogha Pratama. Ia telah cukup lama berkecimpung di dunia hiburan sebagai aktor sekaligus komedian di Indonesia.