HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal KRL Malam Takbiran Sampai Pukul 24.00 WIB

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |21:57 WIB
Jadwal KRL Malam Takbiran Sampai Pukul 24.00 WIB
Jadwal KRL Malam Takbiran. (Foto: okezone.com/KRL)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia/KAI Commuter menyampaikan bahwa perjalanan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek dengan jam operasional hingga pukul 24.00 WIB saat malam takbiran Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Kami ingatkan kembali untuk jadwal perjalanan terakhir dari Stasiun Jakarta Kota menuju Stasiun Bogor pada pukul 23.50 WIB. Sedangkan lintas Stasiun Kampung Bandan-Stasiun Cikarang via Manggarai pada pukul 23.15 WIB dan Stasiun Kampung Bandan-Stasiun Cikarang via Pasar Senen pukul 22.38 WIB," kata Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, dikutip dari Antara, Jakarta, Selasa (9/4/2024).

Selanjutnya, pada lintas Stasiun Tanah Abang-Stasiun Rangkasbitung pukul 23.18 WIB dan Stasiun Tanah Abang-Stasiun Parung Panjang pukul 23.40 WIB.

Sedangkan, pada lintas Stasiun Duri-Stasiun Tangerang pada pukul 23.48 WIB dan lintas Stasiun Jakarta Kota-Tanjung Priok pada pukul 20.24 WIB.

Total KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.061 perjalanan KRL Commuter Line Jabodetabek pada hari ini.

KAI Commuter mencatat pada Selasa hingga pukul 16.00 WIB tercatat volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 256.442 orang.

"Sore ini, Stasiun Bogor tercatat sebagai stasiun tujuan dengan pengguna terbanyak dengan 19.529 orang. Sementara itu, Stasiun Tanah Abang yang beberapa hari belakangan menjadi stasiun tujuan pengguna commuter line hingga sore ini melayani pengguna 17.229 orang yang turun di stasiun tersebut," ungkap Anne.

Halaman:
1 2
