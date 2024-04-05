Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1.061 Perjalanan KRL Disiapkan Selama Lebaran 2024, Jam Tetap Normal

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |19:11 WIB
1.061 Perjalanan KRL Disiapkan Selama Lebaran 2024, Jam Tetap Normal
Persiapan KRL Sambut Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/KRL)
A
A
A

JAKARTA - KRL Jabodetabek siapkan 1.061 perjalanan per hari untuk menyambut mudik Lebaran 2024. Hal ini berlaku untuk seluruh lintas Jabodetabek.

Sebanyak 5 stasiun yang bakal dipadati pengguna KRL Jabodetabek diperkirakan berada di Stasiun Bogor, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Jakartakota, Stasiun Citayam dan Stasiun Bekasi.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan bahwa pengguna KRL akan didominasi oleh pengguna musiman yang akan bersilaturahmi ke sanak saudara ataupun handaitaulan.

“Pengunjung diperkirakan akan berkunjung ke tempat wisata dan pusat perbelanjaan yang berada dekat dengan stasiun-stasiun Commuter Line Jabodetabek,” kata Anne di Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Anne menegaskan bahwa jam operasional KRL Jabodetabek akan tetap beroperasi normal seperti sediakala.

“Tidak ada perubahan, seperti biasa, jam 4 pagi sampai jam 12 malam,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement