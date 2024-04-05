1.061 Perjalanan KRL Disiapkan Selama Lebaran 2024, Jam Tetap Normal

JAKARTA - KRL Jabodetabek siapkan 1.061 perjalanan per hari untuk menyambut mudik Lebaran 2024. Hal ini berlaku untuk seluruh lintas Jabodetabek.

Sebanyak 5 stasiun yang bakal dipadati pengguna KRL Jabodetabek diperkirakan berada di Stasiun Bogor, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Jakartakota, Stasiun Citayam dan Stasiun Bekasi.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan bahwa pengguna KRL akan didominasi oleh pengguna musiman yang akan bersilaturahmi ke sanak saudara ataupun handaitaulan.

“Pengunjung diperkirakan akan berkunjung ke tempat wisata dan pusat perbelanjaan yang berada dekat dengan stasiun-stasiun Commuter Line Jabodetabek,” kata Anne di Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Anne menegaskan bahwa jam operasional KRL Jabodetabek akan tetap beroperasi normal seperti sediakala.

“Tidak ada perubahan, seperti biasa, jam 4 pagi sampai jam 12 malam,” paparnya.