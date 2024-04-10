Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR PNS Cair Lagi Usai Lebaran 2024, Realisasi Rp40,7 Triliun

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |12:07 WIB
THR PNS Cair Lagi Usai Lebaran 2024, Realisasi Rp40,7 Triliun
THR Lebaran PNS Sudah Cair Rp40,7 Triliun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp40,77 triliun per 9 April 2024.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan, penyaluran THR untuk aparatur sipil negara (ASN) pusat, TNI, dan Polri telah mencapai Rp15,90 triliun untuk 2.130.870 pegawai/personil.

“Secara keseluruhan, jumlah satuan kerja (satker) yang sudah dibayarkan sebanyak 13.206 (99,97 persen) dari 13.210 satker,” kata dia, dikutip dari Antara, Rabu (10/4/2024).

Menurutnya, seluruh kementerian/lembaga (K/L) telah mengajukan THR, tepatnya sebanyak 84 K/L.

Sementara pembayaran THR pensiunan tercatat sebesar Rp11,33 triliun untuk 3.546.555 pensiunan dari 3.554.139 pensiunan atau setara dengan 99,76 persen.

Adapun untuk THR ASN daerah, jumlah yang tersalurkan sebesar Rp13,54 triliun.

Komponen THR dan gaji ke-13 untuk ASN/pejabat/TNI/Polri terdiri dari gaji pokok sesuai nilai penghasilan per Maret 2024 untuk THR dan Mei 2024 untuk gaji ke-13; tunjangan jabatan/umum; tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan); serta 100 persen tunjangan kinerja bagi ASN pusat dan setinggi-tingginya 100 persen untuk ASN daerah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136311/rupiah-i8lS_large.jpeg
Ini Perbedaan Gaji ke-13 dan THR PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124857/thr_pns-o6vW_large.jpeg
THR PNS Daerah 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124624/thr-20xA_large.jpeg
Kenapa THR PNS 2025 Belum Cair? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3123911/sri_mulyani-xbQF_large.jpg
THR ASN 2025 Sudah Cair Rp23,3 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/320/3123668/rupiah-kaOh_large.jpeg
Sudah Cair, Berapa Besaran THR PNS dan Pensiunan 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/320/3123252/rupiah-xqub_large.jpeg
Cara Cek THR PNS 2025 yang Cair Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement