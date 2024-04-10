Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Menulis di Fizzo Dapat Uang? Cek Faktanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |09:17 WIB
Apakah Menulis di Fizzo Dapat Uang? Cek Faktanya
Ilustrasi apakah menulis di Fizzo (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Apakah menulis di Fizzo dapat uang? Aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi baca novel yang terkenal. Pengguna bisa menghasilkan uang hanya dengan membaca beberapa cerita di aplikasi ini.

Aplikasi ini menawarkan banyak sekali ragam genre.Apalagi, pengguna juga bisa mendapatkan koin, 10 koin setara Rp1.

Pendapatan koin dihitung per lima menit lama membaca. Setiap 5 menit membaca, pengguna akan mendapatkan 100 koin setara dengan Rp10.

Lantas apakah menulis di Fizzo dapat uang? Dalam website resminya, aplikasi ini memang memberikan uang untuk penulis baik pemula ataupun yang sudah berpengalaman.

Penghasilan yang didapatkan penulis bergantung pada jumlah kata pada cerita yang mereka unggah dan jumlah pembacanya. Semakin banyak jumlah kata dan pembaca, semakin besar pula uang yang didapatkan.

Pembayaran dilakukan oleh pihak Fizzo Novel sebulan sekali. Para penulis dapat mengklaim keuntungan yang dibayarkan sebelum akhir berikutnya. Penulis juga bisa memperoleh bonus selama mereka selalu meng-update 30.000 kata setiap bulan setelah masuk bulan kedua dari penandatanganan kontrak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/16/3170374//ilustrasi-GLWf_large.jpg
Mengenal Discord, Aplikasi yang Dipakai Gen Z untuk Pemilihan PM Baru Nepal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156848//ojek_online-cihW_large.jpg
Beda Tuntutan Ojol soal Potongan Komisi Jadi 10 Persen, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/455/3143137//rupiah-IPH3_large.jpeg
6 Game Penghasil Uang Tanpa Deposit Terbaru Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140160//ojek_online-CZso_large.jpg
Alasan Driver Ojol Demo Besar-besaran dan Matikan Aplikasi Mulai Hari Ini 20 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140072//ojek_online-wQ1h_large.jpg
Wacana Potongan Aplikasi Jadi 10%, Tarif Ojol dan Taksi Online Bakal Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136390//aplikasi_world-Ncvk_large.jpg
Apa Itu Aplikasi World? Fenomena Warga Bekasi Dapat Rp800.000 dari Rekam Retina yang Kini Dibekukan Komdigi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement