Apakah Menulis di Fizzo Dapat Uang? Cek Faktanya

JAKARTA - Apakah menulis di Fizzo dapat uang? Aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi baca novel yang terkenal. Pengguna bisa menghasilkan uang hanya dengan membaca beberapa cerita di aplikasi ini.

Aplikasi ini menawarkan banyak sekali ragam genre.Apalagi, pengguna juga bisa mendapatkan koin, 10 koin setara Rp1.

Pendapatan koin dihitung per lima menit lama membaca. Setiap 5 menit membaca, pengguna akan mendapatkan 100 koin setara dengan Rp10.

Lantas apakah menulis di Fizzo dapat uang? Dalam website resminya, aplikasi ini memang memberikan uang untuk penulis baik pemula ataupun yang sudah berpengalaman.

Penghasilan yang didapatkan penulis bergantung pada jumlah kata pada cerita yang mereka unggah dan jumlah pembacanya. Semakin banyak jumlah kata dan pembaca, semakin besar pula uang yang didapatkan.

Pembayaran dilakukan oleh pihak Fizzo Novel sebulan sekali. Para penulis dapat mengklaim keuntungan yang dibayarkan sebelum akhir berikutnya. Penulis juga bisa memperoleh bonus selama mereka selalu meng-update 30.000 kata setiap bulan setelah masuk bulan kedua dari penandatanganan kontrak.