Aplikasi Penghasil Uang Apakah Aman? Ini Jawabannya

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang apakah aman? Adapun kecanggihan di era digital in dapat dimanfaatkan dengan benar untuk menambah penghasilan.

Berikut aplikasi penghasil uang bisa Anda coba yang telah dirangkum Okezone, Minggu (7/4/2024):

1. Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards merupakan program dari Google, di sini para pengguna dapat menjawab berbagai survei.

Untuk reward yang diberikanpun sangat beragam dan tergantung dari tingkat kesulitannya. Pengguna dapat memperoleh penghasilan mulai dari Rp1.500 hingga Rp15.000 per survei.