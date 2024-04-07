Tiket Kereta Mudik Lebaran 2024 Habis hingga 9 April

JAKARTA - Para pemudik memadati Stasiun Gambir pada hari ini Jakarta Pusat pada Minggu (7/4/2024). Seluruh tiket kereta api jarak jauh telah habis dipesan hingga 9 April 2024.

"Semuanya habis hingga 9 April, ke Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta," kata Ticketing Officer, Diva, kepada MNC Portal Indonesia.

Pantauan di lokasi, para pemudik tampak mengantre untuk mencetak tiket. Sejumlah petugas terlihat membantu pelayanan.

Seluruh kursi stasiun telah dipenuhi pemudik yang menunggu keberangkatan ke berbagai tujuan. Beberapa dari mereka terpaksa lesehan di lantai.

Salah satunya Zyan (22) yang ditemui kala mengoperasikan ponsel pintar, sembari mencengkeram gagang koper.