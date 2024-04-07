Tiket Stasiun Senen dan Gambir Ludes, 45.948 Penumpang Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Seluruh tiket kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir telah ludes terjual hingga tanggal 9 April 2024.

Data PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI DAOP I mencatat sebanyak 45.948 penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang berada di wilayah Daop 1 Jakarta. Jumlah ini menggunakan sebanyak 79 operasional kereta api jarak jauh.

BACA JUGA: Tiket Kereta Mudik Lebaran 2024 Habis hingga 9 April

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyebut bahwa angka pergerakan penumpang tersebut berdasarkan data per 7 April 2024 pukul 07.00 WIB.

Dari jumlah 45.948 penumpang tersebut, sebanyak 19.315 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir dengan menggunakan 41 kereta api jarak jauh (KAJJ).

"Kemudian, sebanyak 26.663 penumpang berangkat dari Stasiun Senen yang dilayani 38 KAJJ," ujar Ixfan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Sebelumnya, KAI telah menetapkan masa angkutan Lebaran 2024 pada tanggal 31 Maret 2024 hingga 21 April 2024. Pada masa mudik tersebut, KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan kereta api jarak jauh sebanyak 1.677 atau dengan rata-rata 77 KA per harinya.