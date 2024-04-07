Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket Stasiun Senen dan Gambir Ludes, 45.948 Penumpang Mudik Lebaran 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |15:25 WIB
Tiket Stasiun Senen dan Gambir Ludes, 45.948 Penumpang Mudik Lebaran 2024
Kereta Api Mudik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seluruh tiket kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir telah ludes terjual hingga tanggal 9 April 2024.

Data PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI DAOP I mencatat sebanyak 45.948 penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang berada di wilayah Daop 1 Jakarta. Jumlah ini menggunakan sebanyak 79 operasional kereta api jarak jauh.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyebut bahwa angka pergerakan penumpang tersebut berdasarkan data per 7 April 2024 pukul 07.00 WIB.

Dari jumlah 45.948 penumpang tersebut, sebanyak 19.315 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir dengan menggunakan 41 kereta api jarak jauh (KAJJ).

"Kemudian, sebanyak 26.663 penumpang berangkat dari Stasiun Senen yang dilayani 38 KAJJ," ujar Ixfan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Sebelumnya, KAI telah menetapkan masa angkutan Lebaran 2024 pada tanggal 31 Maret 2024 hingga 21 April 2024. Pada masa mudik tersebut, KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan kereta api jarak jauh sebanyak 1.677 atau dengan rata-rata 77 KA per harinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement