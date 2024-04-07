Jasa Marga Catat 807 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Meningkat 41,73%

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 807.510 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 s.d H-4 Hari Raya Idulfitri 1445H/Tahun 2024 atau pada Rabu-Sabtu, 3-6 April 2024.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat sebesar 41,73% jika dibandingkan lalin normal (dari 569.735 kendaraan). Jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2023, total volume lalin ini lebih tinggi sebesar 12,97% (dari 714.794 kendaraan).

"Angka ini merupakan angka yang tadi kumulatif dari 4 GT dan itu naik sekitar 41 persen terhadap lalin normal dan naik 12 persen dari periode yang sama di tahun lalu," ujar Marketing & Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani di Kantor Jasa Marga tol Japek, Minggu (7/4/2024).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 462.710 kendaraan (57,30%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 209.582 kendaraan (25,95%) menuju arah Barat (Merak), dan 135.218 kendaraan (16,75%) menuju arah Selatan (Puncak).