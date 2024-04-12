Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Produsen Nuget Japfa (JPFA) Bakal Buyback Saham Rp350 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |17:08 WIB
Produsen Nuget Japfa (JPFA) Bakal <i>Buyback</i> Saham Rp350 Miliar
Japfa siap buyback saham (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Produsen nuget PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mengantongi restu investor untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Keputusan ini disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Dalam prospektus yang dilansir Jumat (12/4/2024), manajemen menyatakan telah menyiapkan dana maksimal sebesar Rp350 miliar untuk mengeksekusi aksi korporasi itu.

“Jumlah mandat buyback adalah maksimum 1,5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan perseroan, dengan maksimal dana Rp350 miliar,” kata manajemen.

Untuk diketahui bahwa JPFA masih menggenggam saham Treasury atau saham hasil buyback terdahulu. Efektif per 31 Maret 2024, jumlah saham Treasury perseroan mencapai 98.905.300 lembar atau mewakili 0,84%.

Secara aturan, buyback baru boleh dilaksanakan apabila saham Treasury telah dialihkan atau dijual oleh perseroan. Ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (POJK 29/2023).

“Perbedaan utama terletak pada larangan untuk melakukan pembelian kembali saham selama semua hasil pembelian kembali sebelumnya (saham treasury) belum digunakan seluruhnya oleh Perseroan,” tegas manajemen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/278/3014000/ihsg-akan-bergantung-pada-saham-new-blue-chips-A8TAba97eh.jfif
IHSG Akan Bergantung pada Saham New Blue Chips
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003328/ihsg-melemah-tipis-ke-7-227-saat-bel-perdagangan-oAcpWYcvj3.jfif
IHSG Melemah Tipis ke 7.227 Saat Bel Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003289/berpotensi-menguat-ihsg-bergerak-di-level-7-150-7-300-ruEZPLvg5P.jfif
Berpotensi Menguat, IHSG Bergerak di Level 7.150-7.300
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003182/19-aksi-korporasi-hari-ini-pembayaran-dividen-womf-hingga-cnma-UTHM9QHVmF.jpeg
19 Aksi Korporasi Hari Ini, Pembayaran Dividen WOMF hingga CNMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003139/ihsg-besok-diproyeksi-menguat-terbatas-nnSTo1TD9T.jpg
IHSG Besok Diproyeksi Menguat Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003024/metrodata-electronics-mtdl-raup-laba-bersih-rp147-3-miliar-di-kuartal-i-2024-ihQnBlKynG.jpg
Metrodata Electronics (MTDL) Raup Laba Bersih Rp147,3 Miliar di Kuartal I-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement