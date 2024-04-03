Japfa Comfeed (JAPFA) Catat Penjualan Capai Rp51,1 Triliun di 2023, Naik 4,5%

JAKARTA - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) mencatat penjualan bersih senilai Rp51,18 triliun sepanjang 2023. Penjualan tersebut naik 4,5% secara year on year (yoy).

"Di tengah tantangan yang terjadi di tahun 2023 yakni kelangkaan bahan baku dan fluktuasi harga live bird, JAPFA tetap fokus dalam menjalankan strategi bisnisnya," ujar Direktur JAPFA, Leo Handoko Laksono pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Jakarta, Rabu, (3/4/2024).

Berdasarkan angka tersebut total aset milik JAPFA naik dari Rp32,69 triliun (2022) menjadi Rp34,11 triliun pada 2023. Berdasarkan laporannya, belanja modal (capex) Perseroan mendekati nilai belanja modal di tahun 2022, yakni di angka Rp 3,98 triliun.

Leo juga menjelaskan, bahwa JAPFA telah melakukan upaya efisiensi di berbagai bidang, penggunaan bahan baku alternatif hingga pengoptimalan utilisasi kapasitas produksi berhasil menekan biaya produksi dan menjaga efektivitas kinerja perusahaan.

Leo mengungkapkan penyumbang terbesar ada di divisi perunggasan dengan persentase mencapai 90 persen. Secara rinci, segmen ternak menyumbang penjualan sebesar 41% dan disusul segmen peternakan komersial sebesar 31%.