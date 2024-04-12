Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konsumsi Listrik di Lebaran Capai 31.000 Megawatt

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |13:04 WIB
Konsumsi Listrik di Lebaran Capai 31.000 Megawatt
Konsumsi Listrik di Hari H Lebaran Capai 31 Ribu MW. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) mencatat konsumsi listrik di hari H Lebaran mencapai 31.000 megawatt (MW). Ini merupakan beban puncak daya listrik pada saat Lebaran 2024.

Meski demikian, seluruh sistem kelistrikan di Indonesia dalam kondisi aman pada hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah atau Rabu 10 April 2024.

"Kami bersyukur malam takbiran hingga saat Hari Raya Idul Fitri secara nasional seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi aman," ucap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dikutip dari Antara, di Jakarta.

PLN mencatat daya mampu secara nasional sebesar 51 ribu megawatt (MW) dengan beban puncak pada Hari Raya Idul Fitri sebesar 31 ribu MW atau masih terdapat cadangan daya sebesar 20 ribu MW.

Dalam menjaga pasokan listrik, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi hingga layanan pelanggan pada masa siaga, PLN secara khusus menerjunkan lebih dari 81 ribu personel yang bertugas di 2.766 posko di seluruh titik vital kelistrikan dan pusat kegiatan publik.

Para personel tersebut dilengkapi dengan 1.731 unit genset, 735 unit uninteruptible power supply (UPS), 1.206 unit gardu bergerak (UGB), 188 unit kabel bergerak (UKB)/unit kabel dan kubikel bergerak (UKKB), 19 unit trafo mobile, 33 unit emergency restoration system (ERS), 395 unit crane, 3.756 unit mobil operasional dan 3.318 sepeda motor operasional.

Selama masa arus mudik, PLN juga memastikan seluruh stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) yang telah tersedia di seluruh rest area mampu melayani kebutuhan pengguna kendaraan listrik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/622/3178157/tarif_listrik-kaQZ_large.jpeg
Daftar Tarif Listrik Subsidi hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176950/purbaya-9JrI_large.jpg
Kucuran Rp200 Triliun Mulai Terasa, Purbaya Sebut Permintaan Listrik Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174243/pembangkit_listrik-Ml7o_large.jpg
Pemda dan Investor Didorong Kebut Proyek Sampah Jadi Energi Listrik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173931/listrik_pln-aZPH_large.jpeg
Ini Rincian Tarif Listrik PLN Terbaru Oktober 2025, Apakah Naik atau Turun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173382/tarif_listrik-tmbV_large.jpg
Tarif Listrik PLN per kWh yang Berlaku 1 Oktober 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement