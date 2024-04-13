Menhub Sebut Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Rampung September 2024

Menhub Budi Karya Sumadi soal jalur kereta api (Foto: Kemenhub)

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan pembangunan jembatan rel kereta api elevated (layang) di Simpang Joglo, Solo, Jawa Tengah, telah berjalan sesuai rencana serta ditargetkan akan selesai pada September 2024.

"Kami lihat tadi progresnya relatif sesuai dengan rencana. Insya Allah bulan September selesai," kata Menhub Budi dalam keterangan dikutip Antara, Sabtu (13/4/2024).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Kepala Korlantas Polri Irjen. Pol. Aan Suhanan meninjau progres pembangunan jalur kereta di Simpang Joglo, Solo.

Budi mengatakan jembatan rel kereta api Simpang Joglo merupakan bagian dari pembangunan rel ganda kereta api Solo - Semarang fase satu segmen Solo Balapan - Kalioso sepanjang 10 kilometer spoor (Km'sp).

Dia mengebut Jembatan rel Simpang Joglo merupakan rel layang terpanjang di Indonesia, yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang Simpang Joglo, Solo.