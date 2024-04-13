Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Avtur di Bandara Soetta Dipastikan Aman pada Arus Balik Lebaran 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |22:03 WIB
Stok Avtur di Bandara Soetta Dipastikan Aman pada Arus Balik Lebaran 2024
Bandara Soetta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan stok bahan bakar Avtur di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dalam kondisi aman saat arus balik Lebaran 2024.

"Ketersediaan Avtur menjadi komponen penting untuk menjamin kelancaran arus balik masyarakat yang menggunakan pesawat. Hal ini (ketersediaan avtur) terkait dengan pelayanan kepada maskapai, sehingga BPH Migas memastikan distribusinya lancar dan tidak berkendala," ungkap Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra dalam keterangannya dikutip Antara, Sabtu (13/4/2024).

Yapit melakukan pemantauan ke PT Pertamina Patra Niaga Soekarno Hatta Aviation Fuel Terminal & Hydrant Installation (SHAFTHI) atau DPPU Bandara Soetta pada Kamis (11/4/2024) untuk memastikan ketersediaan Avtur saat periode arus balik pada 14-16 April 2024.

Yapit menjelaskan langkah-langkah antisipasi juga telah dilaksanakan oleh DPPU Soekarno Hatta, yaitu dengan melakukan monitoring dan maintainance pada sarana dan fasilitas, melakukan monitoring terhadap ketahanan stok yang dimiliki, baik realisasi maupun untuk perencanaan, serta melakukan pengawasan mutu produk Avtur dengan melakukan quality control harian rutin.

Halaman:
1 2
