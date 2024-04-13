Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arus Balik Lebaran, 46 Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta pada Hari Ini

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |21:11 WIB
Arus Balik Lebaran, 46 Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta pada Hari Ini
Arus Balik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menyampaikan bahwa 46.474 penumpang kembali ke Jakarta Sabtu ini dan merupakan salah satu jumlah pemudik tertinggi pada periode arus balik kali ini.

“Puncak arus balik diprediksi mulai dari hari ini hingga dua hari ke depan. Untuk hari ini, kedatangan ke Daop 1 Jakarta baik itu di Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, dan beberapa stasiun lainnya mencapai 46.475 penumpang,” ujar Ixfan Hendriwintoko dikutip Antara, Sabtu (13/4/2024).

Pihaknya memperkirakan 44 ribu hingga 46 ribu pemudik akan tiba di berbagai stasiun di wilayah operasional KAI Daop 1 Jakarta setiap harinya mulai hari ini hingga Senin mendatang (15/4/2024).

Ia menuturkan bahwa pada Sabtu ini, sebanyak 15.500 penumpang turun di Stasiun Gambir, 17 ribu penumpang di Stasiun Pasar Senen, 6.600 penumpang di Stasiun Bekasi, sementara sisanya turun di Stasiun Jatinegara, Cikampek, Karawang, Cikarang, dan Jakarta Kota.

