QRIS BRI Disukai Kalangan Milenial, Menambah Variasi Alat Pembayaran

JAKARTA – Bachtiar pemilik Agen BRILink Malikha senang dengan adanya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Pasalnya, itu bisa menambah variasi alat pembayaran bagi pelanggannya.

Agen BRILink Malikha berada di wilayah Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelanggannya sebagian besar adalah Anak Buah Kapal (ABK).

“Banyak ABK yang memanfaatkan BRILink buat transfer ke kampung halaman. Mereka kirim uang ke istri dan anaknya setelah mendapat gaji. Mereka ada yang berasal dari Palembang, Lampung, Indramayu, Pekalongan, Flores dan lainnya,” tutur Bachtiar kepada Okezone.com di tokonya Agen BRILink Malikha, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, belum lama ini.



Bachtiar memanfaatkan QRIS BRI sebagai alat pembayaran. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Selain menjadi Agen BRILink, Bachtiar juga berjualan pulsa dan kebutuhan lainnya. Itu yang membuat pelanggannya juga membeli produk yang dijajakannya.

Bachtiar mengaku senang diberi juga layanan QRIS dari BRI. Ini semakin melengkapi alat pembayaran yang dimilikinya.

“Kalau ABK yang melek teknologi dan punya aplikasi BRImo, biasanya memanfaatkan QRIS untuk alat pembayaran. Mereka yang sering pakai QRIS juga kalangan milenial. Biasanya mereka ini yang jarang berlayar,” kata Bachtiar yang sudah dua tahun memanfaatkan QRIS di tokonya.

Menurut Bachtiar, QRIS BRI mempunyai kelebihan bisa untuk transaksi apa saja. Lebih cepat dan aman. “Sekaligus bisa mencegah peredaran uang palsu,” katanya.

QRIS Minimalisir Uang Cash

Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran, kini bukan hal yang baru lagi. Manfaatnya juga sangat banyak, terutama meminimalisir ada uang cash dan mencegah peredaran uang palsu.

“Kita wajibkan semua nasabah dikasih QRIS BRI. Itu free, tidak ada biaya. Tujuannya untuk meminimalisir uang cash,” ucap Bayu Adityo, Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok kepada Okezone.com di kantornya, Jalan Yos Sudarso No 1, Jakarta Utara, baru-baru ini.



Bayu Adityo, Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Kalau ada uang tunai, kata Bayu, sangat riskan. QRIS juga mengantisipasi adanya peredaran uang palsu.

Meski QRIS tanpa biaya, namun implementasinya masih ada nasabah yang menolak. Mereka khawatir uangnya lama masuk, kenyataannya tidak demikian.

“Itulah tantangan kami untuk terus mengedukasi nasabah, agar paham terkait penggunaan QRIS. Mereka menolak karena merasa tidak pegang yang, hasil dagangan tidak kelihatan,” ujarnya.